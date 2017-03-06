﻿ Владислав Татур: «Лучшим бомбардиром станет Родионов, потому что он самый классный, мастеровитый и умный нападающий в нашей стране». 21.by
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Владислав Татур: «Лучшим бомбардиром станет Родионов, потому что он самый классный, мастеровитый и умный нападающий в нашей стране»

06.03.2017 22:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Владислав Татур поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

– Сможет ли кто-то побить отметку не в 30 мячей за сезон, а в 20?

– Три десятка за исключением Андрея Хлебосолова только один нападающий разменивал. Это Роман Василюк в начале нулевых. До отметки в 20 голов никто не доберется в этом году. Лучшим бомбардиром чемпионата станет Виталий Родионов. Потому что он самый классный, самый мастеровитый и самый умный нападающий в нашей стране по-прежнему. И у него будет больше всего игрового времени. Какая бы ни была крутая атакующая группа у «Шахтера»: Хижниченко, Януш, Лаптев, но они будут делить игровое время и количество голов у каждого из них будет меньше чем у Родионова, – сказал Татур в эфире программы «Время футбола».

 
 
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Комментатор Владислав Татур поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

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