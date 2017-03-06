Комментатор Владислав Татур поделился мнением о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси.

– Сможет ли кто-то побить отметку не в 30 мячей за сезон, а в 20?

– Три десятка за исключением Андрея Хлебосолова только один нападающий разменивал. Это Роман Василюк в начале нулевых. До отметки в 20 голов никто не доберется в этом году. Лучшим бомбардиром чемпионата станет Виталий Родионов. Потому что он самый классный, самый мастеровитый и самый умный нападающий в нашей стране по-прежнему. И у него будет больше всего игрового времени. Какая бы ни была крутая атакующая группа у «Шахтера»: Хижниченко, Януш, Лаптев, но они будут делить игровое время и количество голов у каждого из них будет меньше чем у Родионова, – сказал Татур в эфире программы «Время футбола».