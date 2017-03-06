﻿ Хоккей: минское "Динамо" завершит сезон матчем с болельщиками. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Хоккей: минское "Динамо" завершит сезон матчем с болельщиками

06.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 6 мар — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" официально закроет сезон 11 марта матчем против команды болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

"В субботу, 11 марта, ждем самых лучших болельщиков в мире на "Минск-Арене", чтобы вместе завершить этот сезон!" — рассказали в клубе.

Собеседники агентства добавили, что болельщики смогут пообщаться с тренерским штабом "бело-синих". В программе мероприятия также — "Мастер-шоу" и матч с командой фан-клуба BYzone.

В "Динамо" подчеркнули, что начало хоккейного праздника в 15:00, а вход для всех желающих бесплатный.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, в программе мероприятия хоккеисты устроят "Мастер-шоу", а болельщики смогут пообщаться с тренерским штабом.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
НХЛ. Кучеров признан первой звездой недели, Бобровский – второй
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика