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Хоккей: минское "Динамо" завершит сезон матчем с болельщиками
06.03.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 мар — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" официально закроет сезон 11 марта матчем против команды болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
"В субботу, 11 марта, ждем самых лучших болельщиков в мире на "Минск-Арене", чтобы вместе завершить этот сезон!" — рассказали в клубе.
Собеседники агентства добавили, что болельщики смогут пообщаться с тренерским штабом "бело-синих". В программе мероприятия также — "Мастер-шоу" и матч с командой фан-клуба BYzone.
В "Динамо" подчеркнули, что начало хоккейного праздника в 15:00, а вход для всех желающих бесплатный.
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Кроме того, в программе мероприятия хоккеисты устроят "Мастер-шоу", а болельщики смогут пообщаться с тренерским штабом.
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