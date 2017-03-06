МИНСК, 6 мар — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" официально закроет сезон 11 марта матчем против команды болельщиков, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".

"В субботу, 11 марта, ждем самых лучших болельщиков в мире на "Минск-Арене", чтобы вместе завершить этот сезон!" — рассказали в клубе.

Собеседники агентства добавили, что болельщики смогут пообщаться с тренерским штабом "бело-синих". В программе мероприятия также — "Мастер-шоу" и матч с командой фан-клуба BYzone.

В "Динамо" подчеркнули, что начало хоккейного праздника в 15:00, а вход для всех желающих бесплатный.