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ЧМ-2021 по хоккею: заявка от Беларуси и Латвии произвела впечатление

06.03.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 мар — Sputnik. Совместная заявка Беларуси и Латвии на проведение Чемпионата мира по хоккею 2021 года произвела хорошее впечатление на членов Оценочного комитета Международной федерации хоккея (ИИХФ), заявил генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси Ярослав Завгородний.

ЧМ-2021 по хоккею: заявка от Беларуси и Латвии произвела впечатление
© Sputnik Михаил Фомичев
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В понедельник, 6 марта, в Цюрихе состоялась предварительная презентация заявок стран-претендентов на получение права проведения ЧМ-2021 перед членами Оценочного комитета ИИХФ. Напомним, что конкурентом Беларуси и Латвии является Финляндия.

"Наша презентация произвела хорошее впечатление на членов Оценочного комитета ИИХФ. Но Финляндия, безусловно, является серьезным соперником в этой борьбе", — сказал Завгородний, который вместе с председателем ФХБ Игорем Рачковским представлял белорусско-латвийскую заявку. Слова генсека приводит сайт федерации.

Завгородний отметил, что по окончании презентации члены комитета вынесли решение о готовности обеих заявок к вынесению на итоговое голосование. Место проведения мирового хоккейного первенства 2021 года станет известно 19 мая в Кельне на ежегодном Конгрессе ИИХФ.

В январе этого года в Минске главы хоккейных федераций Беларуси и Латвии Игорь Рачковский и Айгар Калвитис подписали соглашение о совместной подаче заявки на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Беларусь принимала Чемпионат мира по хоккею в 2014 году, а Латвия — в 2006-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Конкурентом Беларуси и Латвии, в январе подавших совместную заявку на организацию турнира, является Финляндия, ранее уже восемь раз становившаяся хозяйкой...

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