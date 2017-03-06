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Антонио Конте: «Важно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против «МЮ»
07.03.2017 01:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).
«Мы провели хороший матч. Команда контролировала ход игры. Обидно, что пропустили гол в концовке матча.
Не очень хорошо, что не смоли сохранить свои ворота в неприкосновенности. Нужно прибавлять в этом компоненте. Но я доволен победой.
Канте очень выносливый игрок. Он способен пробегать очень большое расстояние за матч. Теперь он играет еще лучше.
Нужно продолжать в том же духе. Важно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу Кубка Англии против «МЮ», – сказал Конте.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча чемпионата Англии против «Вест Хэма» (2:1).
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