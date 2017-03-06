Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем рассказал о подготовке могилевского клуба к высшей лиге.

– Какая цель на сезон у «Днепра»?

– Сложный вопрос.

– Руководство города не ставило задач?

– Нет.

– А вы лично перед тренерским штабом ставите цели?

– Внутри, конечно, ставим. Но это не для широкого пользования.

– Довольны ли комплектованием команды в межсезонье?

– Пока сложно говорить о том, довольны или нет. Это покажет только чемпионат. Все будет видно по результатам.

- Как удалось сохранить Седнева, который был на чемоданах ?

– Ну как? Обычно: поговорили, встретились в том числе с руководством города и нашли точки соприкосновения.

– В репортаже «Беларусь-5» говорилось о возможном сборе «Днепра» в Турции. Состоится ли он?

– Нет, с 9 по 19 марта команда проведет сбор в Бобруйске. Организовать сбор в Турции не получилось по финансовым причинам.

– В том же репортаже сообщалось, что зарплаты в «Днепре» будут на уровне 2-2,5 тысяч рублей. А какой будет бюджет?

– Эта цифра не для широких масс.

– А если сопоставлять с бюджетами других клубов?

– Думаю, что не на высоком уровне.

– Все ли в порядке с финансированием? Кто будет главным спонсором команды?

– Спонсоров у нас много, главного нет. Нам весь город помогает, начиная от горисполкома и заканчивая предприятиями. Финансирование у нас нормальное, грех жаловаться. Как говорится, все путем, – сказал Калачев.