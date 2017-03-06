﻿ Индиан-Уэллс (WTA). Саснович выбыла в первом круге квалификации. 21.by
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Индиан-Уэллс (WTA). Саснович выбыла в первом круге квалификации

07.03.2017 08:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WTA

Индиан-Уэллс, США

призовой фонд — 6 993 450 долларов

Квалификация

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь) – Саманта Кроуфорд (США) 6:2, 3:6, 2:6.

 
 
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WTA Индиан-Уэллс, США призовой фонд — 6 993 450 долларов Квалификация Первый круг Александра Саснович (Беларусь) – Саманта Кроуфорд (США) 6:2, 3:6, 2:6.

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