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Людас Румбутис: «Почему говорят именно про шесть лет простоя?»

07.03.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, что не видит проблемы в том, если был перерыв в тренерской карьере.

– Самый частый вопрос, который звучал после вашего прихода в «молодежку»: как же так, Румбутис шесть лет без практики?! Болезненно реагируете?

– Почему именно шесть лет? Вообще пусть говорят, что хотят. Они разве знают, что это Румбутис, а не кто-то другой, в 2011-м выводил «Партизан» в высшую лигу? Я же тогда кировал этим процессом. В 2014-м помогал в «Городее» три месяца. Также занимался национальной женской командой, девичьей сборной U-19. То есть постоянно оставался в футболе все эти годы. Вот кто может сказать, что я не хожу на стадионы, не смотрю матчи, не в курсе всего, что происходит? Информации у меня много, и не только белорусской. Сегодня не проблема войти в интернет и проанализировать, как тренируется «Милан», как поставлена работа в дортмундской «Боруссии».

– И все-таки на серьезном уровне вы не практиковали давненько.

– То, что об этом вспоминают, меня не удивляет. Прекрасно понимаю, что такие разговоры имеют право на жизнь. А вот знаете... Могу ошибаться, но, по-моему, в Аргентине в середине «нулевых» на «молодежку» поставили специалиста, который не тренировал лет семь. И он сделал команду чемпионом мира. А в «Майнце» после ухода Тухеля кто тренирует? Человек, который имел фирму по ремонту автомобилей и продаже запчастей. То есть тренерство – это профессия, где тоже нужен талант. А он либо есть, либо нет. И ничего страшного, если в карьере вдруг образовался творческий отпуск.

— За все эти годы сильно истосковались по тренерской работе?

— Истосковался. Но вот что скажу. Неоднократно имел возможность уехать за границу — в ту же Прибалтику. Не уехал. Не потому, что не хочу. Просто работа ради работы мне не интересна. Должен быть перспективный проект. В Литве, Латвии или Эстонии таких немного. В России был вариант — помощником в один из клубов ФНЛ, с перспективой стать главным. Тоже отказался. Так что я никого не прошу о трудоустройстве, ни к кому не навязываюсь, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис в интервью главному редактору «Прессбола» Сергею Кайко рассказал о том, что не видит проблемы в том,...

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