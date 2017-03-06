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«Гомель» согласовал условия контракта с Карницким и, возможно, арендует Елезаренко

07.03.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Гомель» согласовал условия контракта с полузащитником Александром Карницким.

На днях должна наступить ясность с возможной арендой у «Шахтера» хавбека Евгения Елезаренко.

А бразильский форвард Нивалдо прошел в Киеве МРТ – он должен возобновить тренировки на следующей неделе.

Ранее сообщалось о том, что Карницкий искал зарубежные варианты продолжения карьеры. Напомним, последним клубом хавбека был «Хапоэль» из Раананы, с которым 1-го сентября 2016 года он подписал 3-летний контракт. Однако израильский клуб, за который Карницкий провел всего 14 матчей, расторг с футболистом соглашение.

 
Теги: Гомель
 
 
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«Гомель» согласовал условия контракта с полузащитником Александром Карницким.

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