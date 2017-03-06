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«Гомель» согласовал условия контракта с Карницким и, возможно, арендует Елезаренко
07.03.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Гомель» согласовал условия контракта с полузащитником Александром Карницким.
На днях должна наступить ясность с возможной арендой у «Шахтера» хавбека Евгения Елезаренко.
А бразильский форвард Нивалдо прошел в Киеве МРТ – он должен возобновить тренировки на следующей неделе.
Ранее сообщалось о том, что Карницкий
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«Гомель» согласовал условия контракта с полузащитником Александром Карницким.
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