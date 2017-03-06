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Владимир Бережков: «Футбольный канал? То, что планировали, на сто процентов выполнить не получится»

07.03.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о проблемах, которые могут возникнуть при запуске нового канала.

— Совет клубов утвердил проект цифрового календаря в конце января. А заседание, на котором клубы приняли регламент по маркетингу и коммуникациям, а также концепцию нового канала, состоялось в феврале. Там же прозвучало, что матчи должны начинаться в разное время в течение четырех дней. Сейчас же выходит, что эта концепция полностью рушится. Перестроиться сложно: если ты построил фундамент под поликлинику, невозможно на нем возвести, скажем, завод. Однако, учитывая, что мы пока не готовы к вещанию, предъявить нам попросту нечего. И мы не можем заявить: этот календарь никуда не годится. В принципе и в нем ничто не мешает нам просто разбить поединки на тайм-слоты, однако есть туры, где по четыре-пять игр запланированы на будни.

— Какой выход из ситуации видите?

— Будем выкручиваться. Что-то можно показать в записи, что-то отдать на откуп партнерам. Напомним, помимо «Сетанты», два матча каждого тура планирует показать «Беларусь 5» — видимо, будем делить игры. В любом случае то, что планировали, на сто процентов выполнить не получится. Но для первого года и это неплохо — начнем, запустим, наладим, а со следующего сезона будем предъявлять определенные требования, – сказал Бережков.

«Ситуация с 4 матчами в будний день неразрешима для прямых трансляций». Футканала в Беларуси еще нет, трудности – есть

 
 
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Директор департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о проблемах, которые...

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