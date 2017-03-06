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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Наполи», «Арсенал» против «Баварии»
07.03.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Наполи», а «Арсенал» встретится дома с «Баварией».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч – 1:5.
Первый матч – 1:3.
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Наполи», а «Арсенал» встретится дома с «Баварией».
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