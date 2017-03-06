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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Наполи», «Арсенал» против «Баварии»

07.03.2017 10:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Наполи», а «Арсенал» встретится дома с «Баварией».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Арсенал Англия – Бавария Германия
Дата проведения
7 марта, 22.45, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 1:5.

Наполи Италия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
7 марта, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика

Первый матч – 1:3.

 

 
 
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет на выезде с «Наполи», а «Арсенал» встретится дома с «Баварией».

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