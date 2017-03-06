Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук поделился мнением о том, вырастет ли уровень высшей лиги в следующем сезоне.

- Как вы считаете, вырастет ли уровень высшей лиги в следующем сезоне?

– Особых предпосылок к этому не вижу. Нам бы сейчас сохранить то, что имеем. В белорусском футболе непростые времена. Хочется увидеть, что чемпионат останется на том же уровне, а о каком-то росте говорить пока преждевременно. Зато очевидны факторы, за счет чего уровень высшей лиги может упасть. Экономическая составляющая – не последний из них. В условиях финансовой нестабильности остаться на том же уровне – уже хорошо, – сказал Пинчук.

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