﻿ Владимир Пинчук: «Очевидны факторы, за счет чего уровень высшей лиги может упасть. Экономическая составляющая – не последний из них». 21.by
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Владимир Пинчук: «Очевидны факторы, за счет чего уровень высшей лиги может упасть. Экономическая составляющая – не последний из них»

07.03.2017 10:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук поделился мнением о том, вырастет ли уровень высшей лиги в следующем сезоне.

- Как вы считаете, вырастет ли уровень высшей лиги в следующем сезоне?

– Особых предпосылок к этому не вижу. Нам бы сейчас сохранить то, что имеем. В белорусском футболе непростые времена. Хочется увидеть, что чемпионат останется на том же уровне, а о каком-то росте говорить пока преждевременно. Зато очевидны факторы, за счет чего уровень высшей лиги может упасть. Экономическая составляющая – не последний из них. В условиях финансовой нестабильности остаться на том же уровне – уже хорошо, – сказал Пинчук.

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Учредитель «Ислочи» Владимир Пинчук поделился мнением о том, вырастет ли уровень высшей лиги в следующем сезоне.

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