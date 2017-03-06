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Игорь Криушенко: «Как говорят, ничто не стоит так хорошо, как задача. Поэтому в этом направлении лучше меньше слов и больше дел»

07.03.2017 10:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о задачах, которые ставятся перед командой.

- Вас можно поздравить или вам можно посочувствовать?

– Зачем мы будем заранее драматизировать ситуацию? Приглашение на эту должность стало в определенном смысле неожиданностью, думаю, кроме меня было много достойных кандидатов. Поэтому, когда выбор остановился на мне, это было и приятно, и необычно одновременно.

- Сами никогда не мечтали о том, чтобы поработать с главной сборной страны?

– Любой солдат хочет стать генералом.

- Бывший наставник сборной Юрий Пунтус не так давно заявил, что больше не согласился бы на эту должность, а многие открытым текстом говорят, что руководить национальной футбольной командой – самое неблагодарное дело.

– Но ведь кому-то надо заниматься этой работой. Понятно, что сложности будут, есть много разных мнений. Тем не менее, если есть вызов, почему бы его не принять? Почему бы не стремиться к большему?

- Какой вы видите будущую сборную в идеале?

– Я всегда выступаю за то, чтобы команды, с которыми я работаю, были сбалансированные и в атаке, и в защите. Хотя определенный уклон должен быть, безусловно, в сторону атакующего футбола.

- На ваш взгляд, на что бы мы можем сегодня реально претендовать? Ведь петь о высоких цели можно бесконечно, а итог десятилетиями остается прежним.

 – Честно говоря, я не я любитель вести разговоры про какие-то глобальные моменты. Для меня куда более важен конкретный матч и положительный итог этого матча.

- Но раньше ставилась задача выйти, скажем, в официальную часть чемпионата Европы или мира, а все заканчивалось, а заканчивалась все очередной отставкой главного тренера. Вы такие задачи ставить будете?

– Как говорят, ничто не стоит так хорошо, как задача. Поэтому в этом направлении лучше меньше слов и больше дел. Шаг за шагом к чему-то придем, – сказал Криушенко.

 
 
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Игорь Криушенко поделился мнением о задачах, которые ставятся перед командой.

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