Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением о сроках создания ПФЛ в Беларуси.

- Перед этим сезоном АБФФ снизила в два раза вступительный взнос для клубов высшей лиги. Это правильное решение?

– Ну как сказать? С одной стороны, клубом легче, когда вступительный взнос ниже. С другой, раньше часть денег возвращалась под видом рекламы. Для нас лучше старая система. Но раз решили по-новому, значит будем жить по-новому. Для нас никаких проблем в этом нет.

- Те деньги, которые приходили в качестве рекламы, отображались в доходах и облегчали жизнь по 191-му Указу, правильно?

– Да, все правильно.

- Другой новинкой стало создание Совета клубов? Чувствуете, что с появлением этого органа вы стали больше влиять на вопросы, связанные с проведением чемпионата?

– Пока нет. Как раньше АБФФ управляла процессами, так это происходит и сейчас. Единственное, сейчас федерация больше прислушивается к мнению клубов. А качественного сдвига не произошло.

- Но ведь на выбор календаря клубы реально повлияли?

– Да, в этом году у каждого была возможность высказаться. Мы, как и другие участники высшей лиги, сделали это. В итоге пришли к варианту, который всех устраивает. В этом вопросе каких-то больших противоречий не было.

- Приезжали ли к вам представители АБФФ или «Сетанты» по поводу создания нового телеканала?

– Они не столько к нам приезжали, сколько на стадион. Насколько я понимаю, их интересовали вопросы организации трансляций. Общались, вроде их все устроило. Но какие-то нюансы нужно дорабатывать, чтобы все было в порядке.

- Руководство стадиона готово идти навстречу?

– Да, конечно. Арена находится в ведении города, тут вопросов никаких нет. Они всегда идут навстречу нашим пожеланиям.

- Похоже, все идет к созданию ПФЛ. Как близко мы к цели?

– Это дело нужное. Рано или поздно об этом вставал вопрос. ПФЛ – это положительное начинание, мы его приветствуем. Наш клуб будет двигаться в том направлении, которое выберет Лига. Конечно, хотелось бы более активных действий, но, видно, не все так просто. Совместно с клубами будем двигаться к цели.

- Участие клубов не из первой тройки в создании ПФЛ велико?

– Каждый голос, каждое мнение учитывается. К мнению небогатых клубов тоже прислушиваются, ведь в споре рождается истина. На мой взгляд, это правильно: необходимо учитывать мнение всех участников вне зависимости от того, кто какими финансами обладает, – сказал Калачев.