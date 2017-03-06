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«СМИавтотранс» выступит во второй лиге в сезоне 2017

07.03.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Клуб «СМИавтотранс» из Смолевичского района в сезоне 2017 примет участие во второй лиге Беларуси.

Домашние матчи команда проводит в поселке Октябрьском.

Раннее клуб выступал в чемпионате Минской области и в сезоне 2016 занял 5 место.

3 марта главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов сообщил, что 17 команд подтвердили участие во второй лиге.

 
 
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Клуб «СМИавтотранс» из Смолевичского района в сезоне 2017 примет участие во второй лиге Беларуси.

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