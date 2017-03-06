Клуб «СМИавтотранс» из Смолевичского района в сезоне 2017 примет участие во второй лиге Беларуси.

Домашние матчи команда проводит в поселке Октябрьском.

Раннее клуб выступал в чемпионате Минской области и в сезоне 2016 занял 5 место.

3 марта главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов сообщил , что 17 команд подтвердили участие во второй лиге.