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«СМИавтотранс» выступит во второй лиге в сезоне 2017
07.03.2017 11:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Клуб «СМИавтотранс» из Смолевичского района в сезоне 2017 примет участие во второй лиге Беларуси.
Домашние матчи команда проводит в поселке Октябрьском.
Раннее клуб выступал в чемпионате Минской области и в сезоне 2016 занял 5 место.
3 марта главный специалист Департамента по проведению соревнований АБФФ Игорь Белов
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Клуб «СМИавтотранс» из Смолевичского района в сезоне 2017 примет участие во второй лиге Беларуси.
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