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В 2017 году для завершения реконструкции стадиона «Динамо» планируется выделить около 68 млн долларов
07.03.2017 10:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Руководитель строительства стадиона «Динамо» Александр Лащ рассказал о бюджете реконструкции объекта.
«Сумма договора на строительно-монтажные работы равнялась двум триллионам белорусских рублей до деноминации. За предыдущие годы освоено чуть меньше одного триллиона (от 50 до 60 миллионов долларов – прим.).
На 2017 год у нас остался 1 триллион 300 миллионов рублей (около 68 млн долларов – прим.)», – сказал Лащ в эфире программы «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».
Таким образом, всего стоимость проекта оценивается в 120-130 миллионов долларов. Ранее сообщалось, что реконструкция стадиона динамо может обойтись в
Ранее сообщалось, что работы на объекте планируется завершить в 2018 году. Однако замглавы Мингорисполкома Виктор Лаптев
После реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.
В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.
Напомним, изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стадион «Динамо» будет с легкоатлетическим комплексом с беговыми дорожками.
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В 2017 году для завершения реконструкции стадиона «Динамо» планируется выделить около 68 млн долларов
Руководитель строительства стадиона «Динамо» Александр Лащ рассказал о бюджете реконструкции объекта.
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