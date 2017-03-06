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БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». На матч Суперкубка продано более 700 билетов

07.03.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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11 марта матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон – 2017.

На поле стадиона ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) сойдутся БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Матч стартует в 15.00.

По состоянию на 6 марта  из 3000 мест выкуплено уже 700.

Стоимость билетов составляет 5 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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11 марта матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон – 2017.

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