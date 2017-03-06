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БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ». На матч Суперкубка продано более 700 билетов
07.03.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
11 марта матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон – 2017.
На поле стадиона ФК «Минск» (ул. Маяковского, 127/3) сойдутся БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ». Матч стартует в 15.00.
По состоянию на 6 марта из 3000 мест выкуплено уже 700.
Стоимость билетов составляет 5 рублей.
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11 марта матчем за Суперкубок Беларуси официально стартует футбольный сезон – 2017.
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