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Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»

07.03.2017 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юрист и художник из Электростали Рустам Нугманов рассказал о разработке музыкального инструмента болельщика к ЧМ-2018.

Ранее президент РФ Владимир Путин отдал распоряжение «О поддержке творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства», в котором одобрил создание национального музыкального инструмента болельщика России и выделил грант на его создание.

«Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее – надувные палки, в Бразилии – каширола.

В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.

Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа).

Удивлен ли одобрением проекта Путиным? Если честно, то даже и не надеялся. Контракт еще не заключен. Но заявленный размер гранта составляет 1 млн рублей», — рассказал Нугманов.

Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 станут «ложки победы»

Фото: znak.com.

Путин поддержал создание национального музыкального инструмента болельщика России

 
 
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Юрист и художник из Электростали Рустам Нугманов рассказал о разработке музыкального инструмента болельщика к ЧМ-2018.

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