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Людас Румбутис: «У меня пока нет контракта. Наверное, на этой неделе подпишем»

07.03.2017 12:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис отметил, что контракт с АБФФ пока не заключил.

— Контракт у вас на один отборочный цикл?

— У меня пока нет контракта. Наверное, на этой неделе подпишем. Я не тороплю события, понимаю, что на первом плане у федерации сегодня национальная сборная — это важнее. Не должны все вокруг меня плясать. Придет час, сядем, поговорим и все оформим. Но если все-таки отвечать на вопрос, то да — по идее это будет контракт на один цикл.

— Без работы и материально сложно. Известно, что у вашей жены есть бизнес. Значит, последние годы вы сидели у нее на шее?

— Я?! Мне интересно, какая должна быть шея у жены, чтобы я на ней сидел...

— Вы говорили в интервью, что сами не заметили, как стали мужем Румбутене...

— Это просто шутка была. Бизнес у нас семейный. Я не живу от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. Хорошо себя чувствую в материальном плане. И, поверьте, работа в “молодежке” мне интересна совершенно не как средство для заработка.

— Если говорить о личных амбициях, назначение в «молодежку» — шанс на рестарт вашей карьеры?

— Никакой это не рестарт. Думаю только о команде и о том, как с ней добиться успеха. А чтобы там всплыть и получить какое-то новое предложение — ничего этого нет и близко. Спокойно отношусь к тому, что несколько лет оставался без практики. Могу и дальше оставаться. На самом деле это неплохо — жить для себя, – сказал Румбутис.

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис отметил, что контракт с АБФФ пока не заключил.

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