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Кушнир пропустит чемпионат мира-2017
07.03.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира в испанской Сьерра-Неваде. Об этом сообщил главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко.
Напомним, из-за травмы Кушнир пропустил 2 заключительных этапа Кубка мира в Минске и Москве.
Отметим, что Кушнир стал третьим в итоговом зачете Кубка мира в акробатике.
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира в испанской Сьерра-Неваде.
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