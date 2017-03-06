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Кушнир пропустит чемпионат мира-2017

07.03.2017 13:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира в испанской Сьерра-Неваде. Об этом сообщил главный тренер сборной Беларуси Николай Козеко.

Напомним, из-за травмы Кушнир пропустил 2 заключительных этапа Кубка мира в Минске и Москве.

Отметим, что Кушнир стал третьим в итоговом зачете Кубка мира в акробатике.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский фристайлист Антон Кушнир пропустит чемпионат мира в испанской Сьерра-Неваде.

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