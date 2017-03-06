Правительством уточнен порядок регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 марта 2017 г. № 178.

Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 383 ”О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку“.

В частности, с учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2016 г. № 519, уточняющих возможности направления средств поддержки на выплату заработной платы в клубах по игровым видам спорта, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов) спортсменов-инструкторов, стажеров спортсменов-инструкторов клубов по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (в хоккее с шайбой — в экстра-лиге) чемпионата Республики Беларусь и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств.