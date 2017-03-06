Генеральный директор «Днепра» Дмитрий Калачев в беседе с корреспондентом Tribuna.com Антоном Рогачем поделился мнением об уровне высшей лиги.

- «Днепр» вернулся в высшую лигу спустя два года. Как за это время изменился уровень элитного дивизиона?

– Мне кажется, что он усреднился. Раньше был сильный разрыв между лидерами и аутсайдерами, а в последнее время уровень участников высшей лиги выровнялся. Все стали в один общий ряд. Ярких команд нет, и сильно друг от друга никто не отличается.

- Тем не менее, БАТЭ последнее чемпионство забрал очень легко.

– Думаю, это показывает только то, что борисовчане все правильно делают – их клуб стабильно развиваются. Остальные немножко опаздывают за этими процессами. Тем не менее, сегодня в высшей лиге каждый может обыграть каждого, поэтому, повторюсь, уровень подравнялся.

- То есть можно ожидать интригу за золото?

– Наверное. Многое зависит от внутренних процессов. Если есть взаимопонимание между руководствой и командой, можно достичь любых целей. А если нет, то механизм ломается и на определенном этапе некоторые команды начинают останавливаться.

Но все равно, мне кажется, БАТЭ на данном этапе сильнее всех. Поэтому, как бы мы не хотели, борисовчане останутся на лидирующих позициях, – сказал Калачев.