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КХЛ признала хит Владимира Денисова лучшим по итогам первого раунда, Лисовец вошел в топ-10
07.03.2017 14:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ представила рейтинг лучших силовых приемов первого раунда плей-офф.
10) хит нападающего «Барыса» Константина Пушкарева в матче с «Трактором» (3:1);
9) силовой прием форварда «Витязя» Ивана Яценко в игре со СКА (1:7);
8) хит защитника «Барыса» Александра Липина в матче с «Трактором» (1:2 ОТ);
7) силовой прием защитника минского «Динамо» Евгения Лисовца в игре с «Локомотивом» (4:2);
6) хит нападающего «Йокерита» Томми Хухталы в матче с ЦСКА (0:1 ОТ);
5) силовой прием защитника московского «Динамо» Якова Рылова в игре с «Торпедо» (3:2 ОТ);
4) хит нападающего ЦСКА Владимира Жаркова в матче с «Йокеритом» (4:2);
3) силовой прием защитника «Ак Барса» Степана Захарчука в игре с «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ);
2) хит защитника «Барыса» Александра Липина в матче с «Трактором» (3:1);
1) силовой прием защитника «Трактора» Владимира Денисова в игре с «Барысом» (1:3).
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КХЛ представила рейтинг лучших силовых приемов первого раунда плей-офф.
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