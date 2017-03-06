Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала об отношении к белорусскому языку.

«К сожалению, по-белорусски мне разговаривать не с кем. Все-таки в США приходится общаться на английском, а белорусские спортсмены предпочитают русский. Но я читаю белорусскоязычные книги. Последний раз – «Озеро радости» Виктора Мартиновича. Мой любимый белорусский писатель – Владимир Короткевич. Как раз буквально полгода назад перечитала повесть «Дикая охота короля Стаха», – цитирует Талай «Прессбол» со ссылкой на «СБ-ТВ».