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Алина Талай: «По-белорусски мне разговаривать не с кем. Но я читаю белорусскоязычные книги»
07.03.2017 14:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала об отношении к белорусскому языку.
«К сожалению, по-белорусски мне разговаривать не с кем. Все-таки в США приходится общаться на английском, а белорусские спортсмены предпочитают русский. Но я читаю белорусскоязычные книги. Последний раз – «Озеро радости» Виктора Мартиновича. Мой любимый белорусский писатель – Владимир Короткевич. Как раз буквально полгода назад перечитала повесть «Дикая охота короля Стаха», – цитирует Талай «Прессбол» со ссылкой на «СБ-ТВ».
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала об отношении к белорусскому языку.
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