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Сороко перешел в «Ислочь» на правах аренды

07.03.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Между БАТЭ и «Ислочью» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым голкипер Артем Сороко до окончания сезона-2017 будет выступать на правах аренды в рядах дружины из Минского района.

Сороко является воспитанником БАТЭ. За главную команду борисовчан 24-летний вратарь отыграл 19 матчей, пропустил 17 мячей, 6 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

В нынешнем межсезонье голкипер побывал на просмотрах в «Милсами» и «Славии».

 
 
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Между БАТЭ и «Ислочью» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым голкипер Артем Сороко до окончания сезона-2017 будет выступать на правах аренды в...

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