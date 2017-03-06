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Сороко перешел в «Ислочь» на правах аренды
07.03.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Между БАТЭ и «Ислочью» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым голкипер Артем Сороко до окончания сезона-2017 будет выступать на правах аренды в рядах дружины из Минского района.
Сороко является воспитанником БАТЭ. За главную команду борисовчан 24-летний вратарь отыграл 19 матчей, пропустил 17 мячей, 6 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.
В нынешнем межсезонье голкипер побывал на просмотрах в «Милсами» и «Славии».
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Между БАТЭ и «Ислочью» подписан трансферный контракт, в соответствии с которым голкипер Артем Сороко до окончания сезона-2017 будет выступать на правах аренды в...
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