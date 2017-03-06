﻿ Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость переносом матча на поле соперника. 21.by
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Мутко предложил наказывать клубы за плохую посещаемость переносом матча на поле соперника

07.03.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент РФС Виталий Мутко предложил ввести дисциплинарные санкции для клубов чемпионата России с плохой посещаемостью матчей.

Прецедентом для дискуссии стала посещаемость матча 18-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Локомотив» (0:3), который был перенесен из Самары в Уфу из-за плохого состояния газона.

«Когда такая команда, как «Локомотив» играет в Уфе при 1,5 тысячах зрителей — это не уровень премьер-лиги. Футбол должен быть для болельщиков. Клубы должны уметь решать проблемы со стадионами. Наделим премьер-лигу полномочиями, чтобы в качестве наказания она могла назначать матчи у соперника дома и это не считалось выездом», — сказал Мутко.

 
 
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Президент РФС Виталий Мутко предложил ввести дисциплинарные санкции для клубов чемпионата России с плохой посещаемостью матчей.

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