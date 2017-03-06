﻿ Павел Галкин: «Финал четырех» Балтийской лиги в Минске проходить не будет. Во Дворце спорта «Уручье» будут проходить соревнования по пауэрлифтингу». 21.by
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Павел Галкин: «Финал четырех» Балтийской лиги в Минске проходить не будет. Во Дворце спорта «Уручье» будут проходить соревнования по пауэрлифтингу»

07.03.2017 15:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал, почему Дворец спорта «Уручье» не сможет принять финал четырех Балтийской лиги.

— К сожалению, «Финал четырех» Балтийской лиги в Минске проходить не будет. Руководство Спорткомитета Вооруженных сил не сумело предоставить нам спортивную базу для проведения международного турнира. В эти же сроки во Дворце спорта «Уручье» будут проходить соревнования по пауэрлифтингу. Наверное, для кого-то они важнее...

А для гандбола не нашлось места. Поэтому мы были вынуждены отказаться от проведения домашнего турнира. Теперь «Финал четырех» будет проходить в Риге... – рассказал Галкин.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор СКА Павел Галкин рассказал, почему Дворец спорта «Уручье» не сможет принять финал четырех Балтийской лиги.

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