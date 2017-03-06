Белорусский комментатор Павел Баранов оценил работу АБФФ и поделился мнением об Игоре Криушенко как главном тренере сборной.

– Сложно давать оценку работе АБФФ, когда не знаешь всех нюансов, не видишь ситуацию изнутри. Достаточно неожиданно ушел Хацкевич, и вакантное место не могло пустовать слишком долго — это все же сборная. Очевидно, что в той команде было не все в порядке, даже склоки возникали. Получается, что атмосфера в коллективе, оставленная Кондратьевым, не особо поменялась в плане позитива.

Ситуация совмещения постов «клуб-сборная» не нова для Беларуси. К примеру, когда-то похожий сценарий был у Юрия Пунтуса. Хороший, авторитетный тренер, но в сборную, на мой взгляд, пришел не совсем вовремя. На фоне команды Анатолия Байдачного середины нулевых потерялся. Конечно, дали о себе знать и проблемы с МТЗ-РИПО.

Я считаю, лучше не оглядываться назад, а стараться искать позитивные моменты. Например, то, что Криушенко работает в стране и всегда под рукой. Тренер в курсе всех наших событий и обещает отталкиваться от результатов игроков перед вызовом в сборную. Пока что самой явной проблемой остается незаменимость некоторых исполнителей. На сегодняшний день у нас небогатый выбор реально хороших игроков, так что ветеранов нужно постараться удерживать, пока они приносят пользу. А молодежь регулярно просматривать на клубном уровне и, само собой, соответствующих сборных. Летнее выступление жодинцев в прошлом еврокубковом сезоне показывает, что их наставник умеет добиваться результата, имея ограниченный ресурс.

Криушенко на данный момент набрал значительный специальный и личностный опыт. Так что давлением его особо не удивишь. Можно для примера вспомнить его переход из БАТЭ в «Динамо» и последовавшие за этим натянутые отношения с Капским. Время показало, что Игорь Николаевич, несмотря на определенную эмоциональность, как разумный человек умеет отсекать негатив от себя и настраиваться на решение приоритетных задач, – сказал Баранов.