Белорусский защитник Дмитрий Верховцов подписал контракт с «Неманом».

Соглашение рассчитано сроком на один год. Однако при возникновении более привлекательных вариантов продолжения карьеры, футболист в летнее трансферное окно может покинуть клуб.

Предыдущим клубом Дмитрия Верховцова была «Корона» из Кельце. Статистику футболиста в польском чемпионате смотрите здесь.



