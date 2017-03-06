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Верховцов подписал контракт с «Неманом»
07.03.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Дмитрий Верховцов подписал контракт с «Неманом».
Соглашение рассчитано сроком на один год. Однако при возникновении более привлекательных вариантов продолжения карьеры, футболист в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
Предыдущим клубом Дмитрия Верховцова была «Корона» из Кельце. Статистику футболиста в польском чемпионате смотрите
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Белорусский защитник Дмитрий Верховцов подписал контракт с «Неманом».
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