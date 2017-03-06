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«Ман Сити» интересуется Уилшером, Роузом, Уокером и Пикфордом
07.03.2017 18:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Сити» может приобрести нескольких английских футболистов.
Манкунианский клуб интересуется полузащитником Джеком Уилшером, который принадлежит «Арсеналу» и играет за «Борнмут» на правах аренды. Также внимание «Манчестер Сити» привлекли вратарь «Сандерленда» Джордан Пикфорд, защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз и хавбек «шпор» Кайл Уокер.
«Мне бы хотелось иметь больше англичан в составе. Но они очень дорого стоят, вы уж поверьте.
Когда я тренировал «Барселону», за команду играло много доморощенных футболистов. В «Баварии» было немало немцев. Но порой нет возможности реализовать такое.
Рынок есть рынок. Клуб долгое время работает с академией, они думают о ближайших годах. Надеюсь, я останусь здесь на этот период. Может быть, придет другой тренер. Но я бы хотел иметь четверых или пятерых англичан в составе» – сказал тренер Хосеп Гвардиола.
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«Манчестер Сити» может приобрести нескольких английских футболистов.
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