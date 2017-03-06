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Президент распорядился профинансировать стройку объектов к Евроиграм
07.03.2017 18:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал во вторник распоряжение, которым предусматривается финансирование строительства и реконструкции некоторых спортивных объектов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации пресс-службы, среди них здание республиканского НПЦ спорта, стрелковый комплекс в минском микрорайоне Уручье, спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".
Кроме того, документом предусмотрено завершение возведения второго общежития комплекса "Студенческая деревня" в Минске.
Сообщается, что для ввода в эксплуатацию данных объектов (они будут задействованы на II Европейских играх 2019 года) привлекут кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь
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На завершение строительства привлекут кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь".
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