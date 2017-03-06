﻿ Президент распорядился профинансировать стройку объектов к Евроиграм. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент распорядился профинансировать стройку объектов к Евроиграм

07.03.2017 18:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал во вторник распоряжение, которым предусматривается финансирование строительства и реконструкции некоторых спортивных объектов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Президент распорядился профинансировать стройку объектов к Евроиграм
© Sputnik / Виктор Толочко
Указ: Кобяков будет руководить подготовкой к Европейским играм

По информации пресс-службы, среди них здание республиканского НПЦ спорта, стрелковый комплекс в минском микрорайоне Уручье, спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".

Кроме того, документом предусмотрено завершение возведения второго общежития комплекса "Студенческая деревня" в Минске.

Сообщается, что для ввода в эксплуатацию данных объектов (они будут задействованы на II Европейских играх 2019 года) привлекут кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На завершение строительства привлекут кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ман Сити» интересуется Уилшером, Роузом, Уокером и Пикфордом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика