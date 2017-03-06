МИНСК, 7 мар – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко подписал во вторник распоряжение, которым предусматривается финансирование строительства и реконструкции некоторых спортивных объектов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.



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По информации пресс-службы, среди них здание республиканского НПЦ спорта, стрелковый комплекс в минском микрорайоне Уручье, спортивный зал Республиканского училища олимпийского резерва, Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки".

Кроме того, документом предусмотрено завершение возведения второго общежития комплекса "Студенческая деревня" в Минске.

Сообщается, что для ввода в эксплуатацию данных объектов (они будут задействованы на II Европейских играх 2019 года) привлекут кредиты ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) , которое в октябре 2016-го состоялось в Минске.