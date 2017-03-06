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«Ман Юнайтед» стал партнером фонда Stonewall, лоббирующего права секс-меньшинств

07.03.2017 19:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» официально стал партнером фонда Stonewall.

Stonewall занимается проблемами ЛГБТ-сообщества. Организация лоббирует интересы секс-меньшинств, отстаивает их права. Stonewall является крупнейшим подобным фондом в Европе.

«Манчестер Юнайтед» стал первым британским футбольным клубом, вступившим в партнерские отношения с организацией. Деятельность клуба будет связана с проблемами, с которыми сталкиваются представители секс-меньшинств в спорте.

«Манчестер Юнайтед» вступил в группу TeamPride, объединяющую различные организации по всему миру. Клуб присоединился к кампании Rainbow Laces. Эта инициатива направлена на защиту прав представителей секс-меньшинств в спорте.

«Мы хотим быть лидерами во всем, чем занимаемся. «Манчестер Юнайтед» с гордостью стал первым спортивным клубом, вступившим в TeamPride», – заявил управляющий директор Ричард Арнольд.

«Ман Юнайтед» стал партнером фонда Stonewall, лоббирующего права секс-меньшинств

Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

 
 
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«Манчестер Юнайтед» официально стал партнером фонда Stonewall.

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