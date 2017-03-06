﻿ Арбитр матча ЦСКА – «Зенит»: «Критика Гончаренко? Пусть занимается своей работой. Команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала». 21.by
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Арбитр матча ЦСКА – «Зенит»: «Критика Гончаренко? Пусть занимается своей работой. Команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала»

07.03.2017 19:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Арбитр матча ЦСКА – «Зенит» Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, который после игры жаловался, что рефери слишком часто фиксировал нарушения правил.

«Перед каждым матчем бригада обсуждает тактику и стратегию на матч. Всё зависит от игры. Если команды хотят играть, то и свистков мало. А если начинаются фолы, то я должен это пресекать.

Хочу заверить, что если буду делить матчи на важные и не важные, то ближайшая игра станет для меня последней. Разницы нет, кто играет. На каждый матч я должен выходить, как на самый ответственный.

Слова Гончаренко и Бабаева? Это их мнение, а мою работу оценивает мой руководитель. Начать с Гончаренко — я могу ему ответить. Он, наверное, очень отвлёкся на меня, но пусть лучше занимается своей работой, тренирует этих игроков. А то он их дотренировал до такой степени, что команда за весь матч ни одного удара в створ ворот не сделала», — сказал Егоров.

Виктор Гончаренко: «Зрители пришли посмотреть футбол, а судья не дает нам в него играть, каждое касание майки свистится»

 
 
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Арбитр матча ЦСКА – «Зенит» Александр Егоров прокомментировал слова главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, который после игры жаловался, что рефери...

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