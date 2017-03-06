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НБА. Регулярный чемпионат. «Оклахома-Сити» примет «Портленд», «Даллас» – «Лейкерс» и другие матчи
07.03.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во вторник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» примет на своей площадке «Портленд», «Даллас» – «Лейкерс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Во вторник, 7 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити» примет на своей площадке «Портленд», «Даллас» – «Лейкерс».
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