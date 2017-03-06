﻿ Андрей Грум-Гржимайло: «У минского «Динамо» нет глубины состава. Любая команда должна иметь в запасе две пятерки». 21.by
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Андрей Грум-Гржимайло: «У минского «Динамо» нет глубины состава. Любая команда должна иметь в запасе две пятерки»

07.03.2017 21:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло объяснил причины провала минского «Динамо» в плей-офф.

«В регулярном сезоне все были в восторге от игры минского «Динамо», но плей-офф – это другой хоккей. Неважно, какое место заняли в регулярке, в плей-офф все начинается с нуля.

Возможно, ошибка Вудкрофта в том, что не объяснил на пальцах те задачи, которые были у него в голове.

К тому же нет глубины состава. Команда формировалась так, что на каждую позицию было по одному исполнителю. Так не должно быть. Любая команда должна иметь в запасе две пятерки. Насколько я знаю, у «Локомотива» еще минимум полторы пятерки готовы выйти на лед в любой момент», – сказал Грум-Гржимайло.

 
 
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Хоккейный агент Андрей Грум-Гржимайло объяснил причины провала минского «Динамо» в плей-офф.

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