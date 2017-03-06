﻿ Наталья Цилинская: «Ярые защитники, якобы патриоты верещали на Кириенко, что он плохой. А комментарии в основном писали на русском». 21.by
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Наталья Цилинская: «Ярые защитники, якобы патриоты верещали на Кириенко, что он плохой. А комментарии в основном писали на русском»

07.03.2017 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-велогонщица Наталья Цилинская поделилась мнением о Василии Кириенко.

«Выступление Кириенко в Рио? Конечно, я буду его защищать. Только Вася знает причины схода. Он карьерист в плане велоспорта. Если бы Кириенко мог стать олимпийским чемпионом, то никому этого бы не отдал.

Считаю, что Кириенко – патриот. Он имеет право на собственное мнение и сказал о белорусском языке, что думал. Не буду судить, прав Вася или нет, но у нас действительно мало людей знает белорусский язык. Ярые защитники, пропагандисты, якобы патриоты высказывались и верещали на Кириенко, что он плохой. А комментарии в основном писали на русском. А где белорусский, если вы такие ценители и любители этого языка?» – заявила Цилинская.

Василий Кириенко: «Белорусский язык – не живой; это мертвый язык, на котором практически никто не разговаривает»

 
 
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