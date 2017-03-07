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Виталий Родионов: «Криушенко сказал, что включит меня в список футболистов, на которых рассчитывает»
07.03.2017 23:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов сообщил о возможном возвращении в сборную Беларуси.
«Да, я общался с Криушенко. Он сказал, что хочет дать мне шанс. Точнее не шанс. Криушенко сказал, что включит меня в список футболистов, на которых рассчитывает», – сказал Родионов.
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Виталий Родионов: «Криушенко сказал, что включит меня в список футболистов, на которых рассчитывает»
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов сообщил о возможном возвращении в сборную Беларуси.
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