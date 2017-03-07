Нападающий БАТЭ Виталий Родионов сообщил о возможном возвращении в сборную Беларуси.

«Да, я общался с Криушенко. Он сказал, что хочет дать мне шанс. Точнее не шанс. Криушенко сказал, что включит меня в список футболистов, на которых рассчитывает», – сказал Родионов.