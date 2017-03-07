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21-летний пресс-секретарь «Осиповичей» Остроух стал директором клуба
07.03.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
21-летний пресс-секретарь «Осиповичей» Павел Остроух стал директором клуба.
Отметим, что Остроух выпускник Института журналистики БГУ.
Напомним, прежний директор и по совместительству главный тренер Александр Кончиц в январе стал старшим тренером «Слуцка».
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21-летний пресс-секретарь «Осиповичей» Павел Остроух стал директором клуба.
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