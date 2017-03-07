МИНСК, 7 мар — Sputnik. Экс-чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Тайсон Фьюри (Великобритания) все еще не имеет права боксировать, несмотря на его заявление о возвращении на ринг в мае, заявил генеральный секретарь Британского боксерского совета (BBBofC) Роберт Смит.



© AFP/ PAUL ELLIS Тайсон Фьюри заявил, что он больше не цыган

Ранее спортсмен заявлял, что не вернется на ринг, но неоднократно менял свое мнение. Так, в понедельник Фьюри в своем микроблоге в Twitter написал, что вернется на ринг 13 мая, но соперник пока не определен. "Следите за новостями", — сказал боксер.

"Тайсон Фьюри все еще дисквалифицирован. У Фьюри много проблем, с которыми ему нужно разобраться перед тем, как он сможет хотя бы подумать о том, чтобы вернуться на ринг", — сообщил Смит, которого цитирует talksport.com .

Он обратил внимание, что у Фьюри "есть проблемы по линии антидопинга и другие медицинские проблемы". По словам Смита, он не контактировал с боксером.

"Если он захочет боксировать, он должен будет связаться с нами. Он этого не делал, и поэтому ничего не изменилось. Он не может боксировать", — заключил Смит.

Фьюри, победивший в своем последнем бою в ноябре 2015 года украинца Владимира Кличко, ранее отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении. В начале октября 28-летний Фьюри в интервью одному из американских журналов признался, что четыре последних месяца употреблял кокаин, чтобы справиться с депрессией, и что его даже посещали мысли о самоубийстве.

В конце сентября-начале октября 2016 года стало известно, что две допинг-пробы Фьюри дали положительный результат на метаболит кокаина . BBBofC 13 октября временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования. В понедельник Фьюри написал в своем микроблоге в Twitter, что вернется на ринг 13 мая и что ведется работа над поиском соперника.