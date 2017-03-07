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Правительство урезало зарплаты некоторым спортивным инструкторам

07.03.2017 20:18 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 мар – Sputnik. Совет министров Беларуси уточнил порядок регулирования выплаты зарплаты работникам клубов игровых видов спорта, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского правительства.

Правительство урезало зарплаты некоторым спортивным инструкторам
© REUTERS SERGIO MORAES
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Соответствующие решения закреплены в постановлении № 178, подписанном премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым 3 марта.

"Документом внесены изменения и дополнения в постановление Совета министров от 16 мая 2013 года № 383 "О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку", – говорится в сообщении Совмина.

Так, с учетом указа от 31 декабря 2016 года № 519, которые уточняют пути направления денег на выплату зарплаты в клубах по игровым видам спорта, спортсменам-инструкторам, их стажерам в клубах по игровым видам спорта, играющих не в высшей лиге (для хоккея с шайбой – в экстра-лиге) чемпионата Беларуси и (или) чемпионатах, розыгрышах кубков других государств, исключены размеры повышений тарифных ставок (окладов).

Документ вступит в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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Оклады не будут повышаться спортсменам-инструкторам и их стажерам в клубах, не играющих в высших лигах.

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