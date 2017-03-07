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«Реал» и «Бавария» вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов
08.03.2017 00:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мадридцы были сильнее в противостоянии с «Наполи» (3:1, 3:1). Мюнхенцы обыграли по сумме двух матчей лондонский
Таким образом «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов в 7–й раз подряд, а
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«Реал» и «Бавария» стали первыми командами, которые вышли в следующий раунд Лиги чемпионов.
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