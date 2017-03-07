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«Арсенал» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов в 7-й раз подряд
08.03.2017 07:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Арсенал» уступил в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Таким образом, «канониры» вылетели на этой стадии турнира в 7-й раз подряд. Последний раз «Арсенал» выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.
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«Арсенал» уступил в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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