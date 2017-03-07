«Арсенал» уступил в противостоянии с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Таким образом, «канониры» вылетели на этой стадии турнира в 7-й раз подряд. Последний раз «Арсенал» выходил в 1/4 финала Лиги чемпионов в 2010 году.