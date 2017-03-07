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Карло Анчелотти: «Первые 60 минут «Арсенал» играл хорошо и создавал нам проблемы»
08.03.2017 07:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против
«Матч получился сложным. Первые 60 минут «Арсенал» играл хорошо и создавал нам проблемы. Они оказывали давление на нас, и мы допускали нетипичные ошибки.
Странный матч, но таков футбол. Результат матча не отражает того, что происходило на поле. После пенальти мы не испытывали никакого давления», – сказал Анчелотти.
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Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Арсенала» (5:1).
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