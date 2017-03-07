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Зинедин Зидан: «Не думаю, что нам повезло. В футболе вообще нет такого понятия»

08.03.2017 07:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

«В первом тайме нам было сложно, приходилось терпеть. «Реал» не смог сразу нащупать свою игру, а «Наполи» с самого начала встречи захватил инициативу.

Нам удалось устоять под прессингом соперника и забить гол. Нельзя все время проводить отличные матчи, нужно извлечь все хорошее из этой игры. Например, мы провели отличный второй тайм.

Не думаю, что нам повезло. В футболе вообще нет такого понятия. Результат матча говорит сам за себя, мы показали себя, хотя какую-то часть встречи нам приходилось непросто», – сказал Зидан.

 
 
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча плей-офф Лиги чемпионов против «Наполи» (3:1).

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