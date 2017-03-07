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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА – «Динамо»

08.03.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».

КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Первые матчи

ЦСКА – Локомотив
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

СКА – Динамо Москва
Дата проведения
8 марта, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».

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