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КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА – «Динамо»
08.03.2017 08:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Первые матчи
Счет в серии: 0-0
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В стартовых матчах второго раунда Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА сыграет дома с «Локомотивом», а СКА – с московским «Динамо».
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