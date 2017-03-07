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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «ПСЖ», «Боруссия» Д – «Бенфика»
08.03.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» – с «Бенфикой».
Лига чемпионов
1/8 финала
Ответные матчи
Первый матч: 0:4
Первый матч: 0:1
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В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» – с «Бенфикой».
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