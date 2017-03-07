﻿ Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «ПСЖ», «Боруссия» Д – «Бенфика». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лига чемпионов. 1/8 финала. «Барселона» против «ПСЖ», «Боруссия» Д – «Бенфика»

08.03.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» – с «Бенфикой».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответные матчи

Барселона Испания – ПСЖ Франция
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Камп Ноу»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:4

Боруссия Д Германия – Бенфика Португалия
Дата проведения
8 марта, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика

Первый матч: 0:1

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет дома с «ПСЖ», а дортмундская «Боруссия» – с «Бенфикой».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. ЦСКА примет «Локомотив», СКА – «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика