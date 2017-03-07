﻿ НБА. Дирк Новицки добрался до отметки в 30 тысяч набранных очков. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

НБА. Дирк Новицки добрался до отметки в 30 тысяч набранных очков

08.03.2017 07:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Далласа» Дирк Новицки во вторник стал членом элитного клуба игроков, которые набрали 30 тысяч очков за карьеру, сообщает ESPN.com.

Новицки добрался до отметки в 30 тысяч очков в матче с «Лейкерс» (122:111), в котором записал на свой счет 25 очков.

Немецкий форвард присоединился к Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну, Кобе Брайанту, Майклу Джордану и Уилту Чемберлену. В этом списке лишь Брайант, подобно Новицки, набрал все очки в составе одной команды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард «Далласа» Дирк Новицки во вторник стал членом элитного клуба игроков, которые набрали 30 тысяч очков за карьеру, сообщает ESPN.com.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Карло Анчелотти: «Первые 60 минут «Арсенал» играл хорошо и создавал нам проблемы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика