﻿ Алина Талай: «Пока я не загадываю, что будет в моей жизни дальше, потому что еще полгода назад я и не догадывалась, что буду жить и тренироваться в США». 21.by
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Алина Талай: «Пока я не загадываю, что будет в моей жизни дальше, потому что еще полгода назад я и не догадывалась, что буду жить и тренироваться в США»

08.03.2017 09:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство и таких предложений ей никогда не поступало.

– Несмотря на то, что я живу в США, думаю, что моя позиция известна. Мне нравится выступать под белорусским флагом и представлять свою страну. Вообще я себя ощущаю гражданкой мира. Ведь везде люди одинаковые. Сейчас пока я не загадываю, что будет в моей жизни дальше, потому что еще полгода назад я и не догадывалась, что буду жить и тренироваться в США. Большую часть времени я провожу в США, но часто бываю в Европе на коммерческих стартах. Летом тоже собираюсь в Европу, чтобы готовиться к чемпионату мира в Лондоне.

– Коммерческие старты позволяют зарабатывать…

– Если откровенно говорить, то – да.

– В спорте есть такое понятие как натурализация спортсмена. Предлагали ли вам поменять спортивное гражданство и, например, выступать под флагом Украины, России, Казахстана и т.д?

– Нет, такого не было. Но, думаю, мою позицию знают по этому поводу.

– А какая ваша позиция?

– Моя позиция такая, что мне нравится выступать под белорусским флагом и представлять свою страну – Беларусь.

Кстати, сейчас, есть предложение от президента Международной ассоциации легкой атлетики Себастьяна Коэ о том, что хотят сделать правило, по которому спортсменам будет нельзя менять гражданство», – сказала Талай в эфире «СБ-ТВ».

 
 
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Белорусская легкоатлетка Алина Талай рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство и таких предложений ей никогда не поступало.

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