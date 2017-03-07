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Алина Талай: «Предложение депутата о выступлении российских атлетов за Беларусь? Конечно, это очень странно. Сказано для популизма»
08.03.2017 10:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Алина Талай поделилась мнением о
– Думаю, в IAAF не согласились бы на такой вариант, потому что это все-таки запрет на российских атлетах. Думаю, что и самим российским легкоатлетам не понравилось бы выступать не под флагом своей страны.
– Т.е это политическое заявление какого-то депутата.
– Да, какого-то депутата. Конечно, это очень странно. Сказано для популизма.
Допинговый скандал? Конечно, это тяжелый случай для российской легкой атлетики. Многие считали, что российские легкоатлеты будут выступать на прошедшем зимой чемпионате мира, однако в Ассоциации легкой атлетики продлили запрет. И на самом деле, сейчас это все очень странно и неприятно выглядит для спортсменов из России. У меня там много знакомых, и в этой истории попали под запрет все, даже «чистые» легкоатлеты пострадали. И доклад Макларена по поводу зимних видов спорта… Это очень непростой вопрос. Конечно, мне бы хотелось, чтобы больше скандалов в легкой атлетике не было, так как ты выступаешь и всегда надо доказывать, что соревнуешься ты честно. Однако в нынешней ситуации тебя могут обвинить в чем-то. Кроме того, многие приплетают сюда и политическую подоплеку. Здесь ответить сложно. Понятно, что не на пустом же месте разгорелся этот допинговый скандал, но думаю, что доля политики в нем присутствует, – сказала Талай в эфире
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Алина Талай: «Предложение депутата о выступлении российских атлетов за Беларусь? Конечно, это очень странно. Сказано для популизма»
Белорусская легкоатлетка Алина Талай поделилась мнением о предложении российского депутата Госдумы Евгения Федорова привлечь российских легкоатлетов выступать...
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