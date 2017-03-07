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Эрик Кантона: «Сампаоли в «Барселоне»? Хорошая идея. Месси, наконец-то, будет говорить с тренером»

08.03.2017 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о возможном новом тренере «Барселоны» и посоветовал Луису Энрике перейти в «Арсенал».

«В последнее время тренерам было нелегко, и работа в «Барселоне» совершенно точно – одна из самых изматывающих.

Луис Энрике объявил, что сделает паузу по окончании сезона, потому что нуждается в отдыхе. Знал, что испанцы серьезно относятся к сиесте, но он вывел это понятие на новый уровень.

Кто его заменит? Сампаоли? Хорошая идея. Месси, наконец-то, будет говорить с тренером.

Или Венгер? Почему бы не поменяться? Луис Энрике отправится в «Арсенал». Это идеальное место, если он хочет отдохнуть.

Почеттино, Вальверде, Хави... Хави! Блудный сын. Все возможно», – сказал Кантона в передаче «Commissioner of Football» на телеканале Eurosport.

Луис Энрике уйдет из «Барселоны» летом. И это правильно

 
 
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона поделился мнением о возможном новом тренере «Барселоны» и посоветовал Луису Энрике перейти в «Арсенал».

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