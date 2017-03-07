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«Челси» продлит контракт с Конте в ближайшие дни
08.03.2017 14:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.
Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Интер» готов сделать внушительное предложение итальянскому специалисту, чтобы тот покинул «Челси» по окончании сезона и возглавил итальянский клуб.
Также сам Конте недавно сообщил, что его семья, которая осталась в Италии, скучает по нему. Однако ожидается, что они переедут в Лондон в начале следующего сезона.
Источник сообщает, что новый контракт между «Челси» и Конте будет подписан до начала матча Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится 13 марта.
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте близок к продлению контракта с лондонским клубом, сообщает Sky Sports.
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